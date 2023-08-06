Для пострадавшего в Керченском проливе танкера «Сиг» изготовят жесткий пластырь

Нефтеналивной танкер «СИГ». Фото vesselfinder.com

Водолазы обследовали танкер «Сиг» и оценили состояние судна, пострадавшего в результате атаки морского дрона. Танкер находится на плаву в кольце препятствующих загрязнению боновых ограждений. Машинное отделение задраено. Поступления воды внутрь корпуса нет. Специалистами было принято решение установить на место пробоины жесткий пластырь.

«Накануне, после проведения водолазного осмотра, РВК «Водолаз Кузьминых» принял в порту Анапа и доставил к месту проведения аварийно-спасательных работ дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря», - сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

Из-за ухудшения погодных условий утром 6 августа работы по установке заплатки на корпус судна были приостановлены. Они возобновятся после разрешения синоптиков.

Танкер «Сиг» был атакован надводным дроном в ночь на 5 августа. Теракт произошел на южном подходе к Керченскому проливу. На борту судна находились 11 человек, никто из членов экипажа не пострадал. Судно дало небольшой крен, так как в машинное отделение через пробоину начала поступать вода.

«В работах по устранению последствий теракта задействованы суда Азово-Черноморского филиала «Морспасслужбы»: буксир «Меркурий», исследовательское судно «Импульс» и водолазная станция «Водолаз Кузьминых» с оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. Также к месту направлена группировка морского спасательно-координационного центра Новороссийска», - уточнили Росморречфлоте.

Нефтеналивной танкер «SIG» был построен в 2014 году. Судно способно перевозить нефтепродукты и жидкий газ. С 2019 года США наложило санкции на российский танкер. Американским властям не понравилось, что танкер доставляет из Сирии нефтепродукты и бензин.