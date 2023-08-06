«Вода как кипяток». В Краснодарском крае море прогрелось до +28 градусов

Азовское море прогрелось до +28 градусов, Черное — до +27 градусов. Фото: Виталий ТИМКИВ

На Кубань вернулась аномальная жара. Столбики термометров держатся на отметках в +40 градусов. Жарко настолько, что в парках Краснодара даже закрывают аттракционы из-за невозможного пекла. Тем временем на курортах Краснодарского края — тишь и благодать. На пляжах отдыхают тысячи туристов. Они наслаждаются отпуском под жгучими южными лучами солнца и нежатся в теплом море, которое, впервые в этом году прогрелось до +28 градусов.

О том, что Азовское море у берегов Ейска прогрелось до +28 градусов, сообщили в ЦГМС Краснодара.

«Мы отдыхаем на Центральном пляже в Ейске. Ощущение, что в море вода скоро вскипит. Охладиться не получается совсем», - рассказывают туристы в соцсетях.

Помимо Ейска, температура Азовского моря сильно повысилась и у берегов Приморско-Ахтарска и Темрюка. Там показатели находятся на отметках в +26 градусов. В Черном море столбики термометров находятся примерно на таких же значениях.

«Самая теплая вода в Черном море утром 6 августа зафиксирована в Сочи. Она достигла +27 градусов», - уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Всего на градус прохладнее будет у берегов Туапсинского района, Геленджика и Новороссийска. А у берегов Анапы температура морской воды составляет +25 градусов.

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