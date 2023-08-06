«Дым виден за десятки километров». В Геленджике сотрудники МЧС несколько часов тушат лесной пожар

В Геленджике тушат лесной пожар Фото: Иван Макеев

В Геленджике сотрудники МЧС продолжают тушить лесной пожар. ЧП случилось в районе поселка Светлого. Специалисты тушат огонь с 11:20.

«В лесном массиве в районе 3 км в Геленджике загорелась сухая трава. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники Федеральной пожарной части, Геленджикского филиала Краевого лесопожарного центра и добровольцы», - сообщили в МЦУ Геленджика.

По предварительной информации, пожар произошел из-за повреждения высоковольтной кабельной линии.

«Угрозы распространения огня нет. В 12:40 удалось локализовать огонь на площади 500 квадратных метров», - уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации возгорания привлечено 28 человек личного состава. Также 8 единицы техники.

Напоминаем, что на Черноморском побережье сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса. Соблюдайте меры предосторожности и не разжигайте огонь на природе. Если вы все же заметили возгорание, нужно сразу же сообщить о нем по телефонам: 101 или 112.