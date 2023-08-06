В Красной Поляне медведь-сладкоежка уничтожил четыре из пяти ульев на пасеке

Медведи все чаще спускаются с гор в поселок. Фото: t.me/npsochi_official

Жителей Красной Поляны терроризирует медведь-сладкоежка. Топтыгин словно в кафе повадился ходить на семейную пасеку. Животное ждет, когда на поселок опустятся сумерки и хозяева лягут спать. В своих пристрастиях к лакомству медведь не церемонится с чужим имуществом. Он переворачивает и ломает деревянные улья, а после запускает туда когтистую лапу.

«Медведи не только любят мед, но и съедают пчел и личинок, которые являются хорошим источником белка», - рассказали в Сочинском отделении Географического сообщества.

Один из таких ночных визитов на частную пасеку зафиксировала камера наблюдения. Насытившись, косолапый ушел обратно в горы. После гостя остались лишь разбитые в щепки пчелиные домики.

«Укусы пчел их не останавливают, так как мех животных настолько густой, что пчелы могут добраться только до области вокруг морды и шеи», - уточнил председатель СГО Александр Зобнин.

Хозяева пасеки не на шутку перепугались. В доме проживают маленькие дети. Чтобы отвадить хищника, люди перестали выключать на ночь освещение пасеки. Однако ни два забора, ни яркий свет не помешали медведю. Выяснилось, что ранее он прорыл лаз под забором и теперь пользовался этим проходом.

Медведь всерьез напугал хозяев пасеки. Фото: t.me/sochigeograf

Хвататься за ружье в таких случаях ни в коем случае нельзя. По закону нужно пригласить охотоведа и участкового полиции. В противном случае за убийство косолапого противника будет заведено уголовное дело.

«Мы всегда предлагаем дружить с медведями. Дружить с ними очень просто – оградите пасеку электропастухом. Это непреодолимое препятствие для медведей. Он больше не будет приходить. Все, те, кто оградил, жалеют, что раньше этого не сделали. Медведи вокруг ходят, дорожку вытоптали, а мед не трогает. Вот такой простой выход», - рассказал о методах борьбы с оккупантами доктор биологических наук, члена Ученого совета Сочинского географического общества Анатолий Кудактин.

Хозяева решили последовать совету и приобрести не только электронного пастуха, но и перевезти единственный уцелевший из пяти ульев подальше от знакомых мишке мест.