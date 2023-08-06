«Ожоги второй степени»: После пожара в гараже одного из отелей Сочи мужчина попал в реанимацию

В Сочи врачи боятся за жизнь мужчины, который пострадал в пожаре в гараже отеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи во время пожара в гараже одного из отелей курорта пострадал мужчина. Инцидент произошел в селе Эстосадок на улице Эстонская. Изначально было известно, что во время возгорания никто не пострадал, а огонь смог навредить только электрокару, который стоял в ангаре.

«В 11:25 пожарным удалось локализовать огонь на площади 20 квадратных метров. В 11:50 произошла полная ликвидация пожара. Травмированных и погибших нет», - сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На данный момент удалось узнать, что в пожаре есть как минимум один пострадавший.

«Мужчину увезли в Городскую больницу №8 Сочи с ожогом верхних дыхательных путей второй степени. Далее его перенаправили в городскую больницу №4. Оттуда мужчину перенаправили в Городскую больницу №3 в ожоговое отделение», - уточнил «Любимый Сочи».

Сейчас мужчина находится в реанимации. За его жизнь борются комбустиологи больницы.

«Ситуация тяжелая. Врачи не дают прогнозов. Более ясная картина будет видна позже», - поделились в телеграм-канале.

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

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