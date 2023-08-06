В Краснодарском крае тушат крупный пожар на складе с шелухой от семечек

На Кубани жаркая погода мешает пожарным. Фото: Федор СКВОРЦОВ

В Новопокровском районе больше двух часов бушует крупный пожар. Огнем охвачена территории 2 тысячи кв.метров местного элеватора. Возгорание возникло на складе, где хранили шелуху, оставшуюся после переработки семечек подсолнечника.

«Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Площадь пожара 2 тыс. кв.м», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели не могут потушить загоревшуюся лузгу. Их работе сильно мешают погодные условия. На Кубани стоит очень жаркая температура, к тому же дует суховей. Сейчас все силы пожарных брошены на то, чтобы не дать огню перекинуться на другие здания элеватора.

«На месте пожара работают 78 человек и 16 единиц техники. Однако, сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение. Силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на ликвидации огня и защите соседних зданий», - сообщили в МЧС России.

В регионе с начала августа установлен особый противопожарный. В некоторых районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Жителям Кубани запрещено в этот период разводить костры, а также сжигать мусор и сухую растительность.