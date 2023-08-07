Кипящее море, перебои с электричеством и закрытые аттракционы: На Краснодарский край обрушилось адское пекло, термометры зашкаливают за плюс 40

На Кубани 7 августа воздух прогреется до +40 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани 7 августа температура воздуха достигнет экстремальных значений. Столбики термометров превысят +40 градусов. Жарко настолько, что до 8 августа в парках Краснодара с 14:00 до 17:00 будут приостанавливать работу аттракционов.

«Днем в крае температура будет держаться на отметка +33 — +38 градусов. Сильная жара начнется во второй половине дня и вечером 7 августа. Температура достигнет +40 градусов», - сообщили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Краснодара.

В самой краевой столице воздух не прогреется до рекордных +40, но все равно будет невероятно жарко.

В Краснодаре дети спасаются от жары, купаясь в фонтанах Фото: Сергей НАДЕЖДИН

«В Краснодаре день пройдет без осадков. Ветер поднимется до 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха днем будет держаться на отметках +36 — +38 градусов. Во второй половине дня и вечером столбики термометров поднимутся до +39 градусов», - уточнили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды города.

При этом, жарко будет не только в центре края, но и на побережье Черного моря. На курортах воздух прогреется до +36 градусов, а ветер поднимется до 11 метров в секунду. Легкий бриз не поможет туристам охладиться, также, как и температура воды, которая продолжает нагреваться под палящими лучами солнца.

«В Сочи море прогрелось до +27 градусов. Всего на градус прохладнее будет у берегов Туапсинского района, Геленджика и Новороссийска. А у берегов Анапы температура морской воды составляет +25 градусов», - рассказали в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 августа.

Спастись от жары 7 августа невозможно будет даже в горах. Там температура воздуха будет держаться на таких же аномальных значениях, как и во всем крае. Днем воздух прогреется до +38 — +40 градусов.

Долгожданное похолодание придет на Кубань 9 августа Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Из-за аномального пекла в Краснодаре даже попросили перейти в режим экономии электроэнергии. В такую погоду сильно возрастает нагрузка на энергосистему, происходят сбои и повышается угроза возникновения пожаров.

«Потребление электроэнергии в жару значительно возрастает из-за активного использования систем кондиционирования. В том числе промышленных, и холодильного оборудования», - сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Краснодара.

Местных жителей и туристов просят пользоваться одной сплит-системой в доме, не пользоваться одновременно всей техникой и пользоваться только исправными электрическими приборами, чтобы не допустить короткого замыкания.

К концу недели в крае будет +30 градусов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

К счастью, аномальная жара продлится недолго. Столбики термометров начнут медленно падать вниз уже в ближайшие дни.

«Сейчас мы проходим пик. Жара спадет 9 августа. На этой неделе температура снизится до +25 — +30 градусов. В некоторых районах ожидается до +33 градусов, но таких жарких дней больше не прогнозируется», - поделился начальник отдела мониторинга и прогнозирования главного контрольного управления Краснодарского края Александр Колесник.

Уточняется, что долгожданное похолодание будет связано с тем, что на территорию края начнет заходить более холодный воздух. Также под его действием пройдут небольшие дожди.