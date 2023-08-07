Забили до смерти ветеранов СВО. Четверых участников драки у реки под Туапсе, где нашли два трупа, поймали

Следком назначил экспертизы

В Туапсинском районе 5 августа объявили план-перехват, когда нашли у реки в поселке Дедеркой два безжизненных тела. На мужчинах 37 и 41 лет не было живого места, еще один 20-летний парень корчился рядом. Раны на телах свидетельствовали о драке. Их били руками и ногами, пока те не перестали подавать признаков жизни. Местные жители утверждают, что оба - участники СВО.

Тела мужчин нашли на берегу

Молодого человека отвезли в больницу. Врачи говорят, что его жизни ничто не угрожает. Очевидно, это позволило установить следователям, что произошло у реки.

Ориентировки на всех четверых разослали по отделам полиции

- Согласно полученным данным, накануне между погибшими и ранее незнакомым им 19-летним фигурантом произошел конфликт. 5 августа текущего года фигурант со своими знакомыми встретил незнакомых мужчин в поселке Дедеркой. Когда потерпевшие и фигуранты находились на берегу реки, между ними произошла драка, в ходе которой злоумышленники нанесли оппонентам множественные удары по различным частям тела, в результате которых мужчины скончались на месте происшествия, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Самому старшему из нападавших - 36 лет

Личности участников драки тоже удалось довольно быстро установить. Это 36-летний Вартан Тулумджян, 28-летний Артем Туркменян, 19-летний Карен Устян и 27-летний Альберт Экзарян. В тот же день их объявили в розыск.

- По подозрению в тяжком преступлении разыскиваются четверо жителей Туапсинского района, - гласили все ориентировки.

Следователи поймали их

Вскоре следователи сообщили, что нашли и задержали всех четверых.

- В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР, а также сотрудников полиции была установлена причастность к совершению указанного преступления четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет, которые были задержаны, - уточнили утром 7 августа в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Оперативно всех задержали

Всем четверым уже предъявлены обвинения в убийстве, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Назначен ряд экспертиз. Расследование поставлено на контроль руководителя кубанского Следкома Андрея Маслова.