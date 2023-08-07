15-летний мальчик умер в скорой. Грузовик врезался в микроавтобус с детской футбольной командой на Кубани

15-летний футболист умер в машине скорой помощи Фото: кадр из видео

На Кубани детская футбольная команда попала в ДТП по пути на соревнования. Авария произошла днем 7 августа на трассе «Краснодар-Ейск» в Брюховецком районе.

По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу в запрещенном месте в районе хутора Красная Поляна. В этот момент по встречке проезжала «Газель», в которой находились юные футболисты. В результате большегруз допустил боковое столкновение с микроавтобусом.

«В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток 15 лет скончался в автомобиле скорой помощи», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Известно, что детская футбольная команда ехала из станицы Каневской на соревнования в Краснодар.

Грузовик врезался в «Газель» Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

«Нахожусь на месте происшествия. Службы отреагировали, всех, кому нужна помощь медиков, доставили в больницу. За остальными выехали родители. Прошу всех быть предельно внимательными на дороге!», - сообщил глава Брюховецкого района Сергей Ганжа в своем telegram-канале.

Уточняется, что движение на трассе, где произошла авария, восстановлено.