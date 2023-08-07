«Я потеряла все подарки, которые мне вручили»: «Миссис Россия — 2023» после победы в конкурсе осталась без конверта с сертификатом на Мальту

«Миссис Россия - 2023» Жанна Специальная. Фото: соцсети.

32-летняя Жанна Специальная из Геленджика получила титул «Миссис Россия» на всероссийском конкурсе красоты. Она стала лучшей среди 33 замужних финалисток и получила главный приз – путевку на Мальту, но настолько сильно обрадовалась своей победе, что в тот же вечер потеряла все награды.

«Знаете, я только прихожу в себя. Во время финала я была в полнейшем шоке и очень сильно старалась не заплакать, чтобы не растеклась тушь по всему лицу. Я была в шоке, но безумно счастлива, вся дрожала и даже пропал дар речи. В этот момент было совершенно не до подарков. Я просто наслаждалась моментом и все конверты куда-то делись. В одном из них был сертификат на Мальту. Но я буду связываться с организаторами и попытаюсь все восстановить», - рассказала сайту «КП»-Кубань» 32-летняя «Миссис Россия — 2023».

На конкурсе красоты Жанна представляла Геленджик. Фото: соцсети.

Победа в конкурсе красоты для Жанны была очень неожиданной. Она решила поучаствовать в соревновании только из-за счастливой случайности и не рассчитывала ни на какой результат.

«Я очень давно мечтала попасть на мастер-класс по эпоксидной смоле и вылить свои собственные часы на кухню. В какой-то момент я перестала откладывать и все же решила пойти на урок. Мероприятие вела невероятно красивая и статная женщина, которая оказалась «Миссис Геленджик — 2022». Она обмолвилась, что скоро будет новый кастинг и позвала меня. Я очень сомневалась в себе, потому что я типичная мамочка, но в конкурсе решила поучаствовать больше для того, чтобы привести себя в порядок», - поделилась Жанна Специальная.

Для участия в конкурсе Жанна полностью поменяла свой стиль. Фото: соцсети.

Молодая мама в декрете скинула 12 килограммов для того, чтобы уверенно чувствовать себя на сцене, а также полностью поменяла стиль и перекрасила волосы. Теперь Жанна больше похожа на живую Барби, чем на домохозяйку.

Так Жанна выглядела до участия в конкурсе красоты. Фото: соцсети.

«У меня появился стимул снова начать следить за собой. Я стала ходить в солярий, вместо бутербродов ела хлебцы с авокадо. Иногда занималась танцами, но не посещала спортзал, не люблю тяжелую физическую нагрузку», - рассказала «Миссис Россия — 2023».

Чтобы уверенно чувствовать себя на сцене, Жанна похудела на 12 килограммов. Фото: соцсети.

Получить корону Жанна смогла с помощью качественной команды, которую тоже нашла самостоятельно.

В Геленджике молодую маму ждет семья и ребенок. Фото: соцсети.

«Когда я решила поехать на «Миссис Россия», я думала, что просто пообщаюсь с девчонками, погуляю и хорошо проведу время, но буквально за 2 месяца до финала решила, что жизнь одна и что если идти, то нужно максимально выкладываться», - уточнила 32-летняя победительница.

Жанна стала лучшей среди 33 финалисток. Фото: соцсети.

Над образом Жанны для «Миссис России» работали стилисты, визажисты и портные. Но главное, что помогло принести ей победу — это любовь, забота и поддержка близких, а также собственная уверенность в себе.