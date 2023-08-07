Разлучнице уготовила смерть через ожог кислотой. Ревнивая жена заподозрила мужа в измене и наняла киллеров для любовницы на Кубани

Расследование уголовного преступления продолжается

В Краснодарском крае следователи завели уголовное дело на 56-летнюю жительницу Северского района. Она заподозрила своего мужа в неверности и решила расквитаться с его новой избранницей. Правда, вместе с ней решила убить и ее супруга.

«Для реализации задуманного в июле она подыскала исполнителя. Правда, это не осталось незамеченным для правоохранителей. И дальше роль исполнителя уже играл полицейский», - сообщили детали расследования в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В итоге за 150 тысяч рублей он согласился облить жертву кислотой, как того желала заказчица. А потом поджечь ее вместе с мужем в машине.

«Подозреваемая сообщила «исполнителю» сведения о маршруте передвижения предполагаемых жертв, описала их внешность, а также иные данные об их личностях. Кроме того, фигурантка определила способ совершения преступления и его дату, передав в качестве аванса 50 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.

4 августа ей предоставили доказательства того, что с ее обидчицей покончено. Она за это передала киллеру еще 50 тысяч рублей. В этот момент ее и взяли оперативники.

Сейчас ревнивица сидит в изоляторе. Суд согласился с требованием следствия и отправил ее под арест пока на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.