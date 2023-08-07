С задержанием согласен, вину признаю. На Кубани арестован водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП с детской футбольной командой

Виновника аварии задержали на время следствия. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае заведено уголовное дело после смертельной аварии, в которую попала детская футбольная команда. Автобус с юными спортсменами из Каневского района ехал в Краснодар. В Брюховецком районе в автомобиль «ГАЗ» с несовершеннолетними на всем ходу врезался грузовик.

«По предварительным данным, сегодня днем 46-летний водитель грузового автомобиля иностранного производства двигался по автодороге «город Краснодар-город Ейск» в сторону Ейска. В районе станицы Брюховецкой он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ», перевозившим несовершеннолетних», - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

На участке дороги, где произошла трагедия, был запрещен выезд на встречную полосу. Водитель грузовика нарушил правила и допустил боковое столкновение с микроавтобусом. От тяжелых травм, полученных в аварии, погиб 15-летний мальчик. Еще двое подростков доставлены в больницы станицы Каневской и Тимашевска. Водителю грузовика предъявлено обвинение. Вечером 7 августа по решению следователя он был задержан.

«В настоящее время с подозреваемым продолжается проведение следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на контроле у руководителя СКР по краю», - уточнили в следкоме.

Команда юных футболистов из клуба «Даллакян» ехала в краевой центр на соревнования по футболу. Устроивший смертельное ДТП водитель грузовика признал свою вину и согласился с задержанием.