Следком счел склонными к побегу. На Кубани арестовали подозреваемых в жестоком убийстве ветеранов СВО

Подозреваемые в двойном убийстве отправлены под арест. Фото: Иван Макеев

Чуть более суток потребовалось правоохранительным органам, чтобы задержать и доставить в суд мужчин, которых считают причастными к жестокой бойне с двумя погибшими, развернувшейся в поселке Дедеркой. Следователи сочли четверых подозреваемых в убийстве склонными к побегу. Следком обратился к суду с ходатайством заключить подозреваемых под стражу.

«Рассмотрев материалы дела, суд, приняв во внимание тот факт, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться от органов следствия, удовлетворил ходатайство. Обвиняемые заключены под стражу», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В зале суда мужчины прятали лица и отвечали односложно. Выдвинутые им обвинения в двойном убийстве в составе группы и по предварительному сговору, подозреваемые также выслушали без эмоций

«Из материалов, представленных суду следует, что 5 августа на берегу реки в поселке Дедеркой между обвиняемыми и ранее незнакомыми им мужчинами произошла драка», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Известно, что 36-летний Вартан Тулумджян, 28-летний Артем Туркменян, 19-летний Карен Устян и 27-летний Альберт Экзарян ранее не были знакомы со своими жертвами. Конфликт начался со спора между жертвами и 19-летним Кареном Устяном. Последний решил позвать на помощь друзей.

По словам очевидцев, нашедших бездыханных мужчин на берегу реки, на телах не было живого места. Еще один 20-летний парень корчился рядом. Его доставили в больницу, где он рассказал полицейским о произошедшем.

Местные жители утверждают, что 37 и 41-летние погибшие - участники СВО. Состояние выжившего молодого человека, по словам врачей не вызывает опасений.