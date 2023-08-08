Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края

Поздно вечером 7 августа Крымский мост вновь перекрыли. Данное решение приняли власти, чтобы обезопасить туристов. Движение временно остановили в 22:05. Водители ждали, когда легковые автомобили вновь запустят. Однако у туристов были и другие варианты - поехать через новые территории России. Но многие не захотели разворачиваться и остались ждать.

Крымский мост для легковых автомобилей вновь открыли только в 23:36. За 1,5 часа сильная пробка не образовалась.

«В 00:00 7 августа со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находилось 181 транспортное средство. Время ожидания составляло около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Пробка на Крымском мосту на 8 августа 2023

Пробки на Крымском мосту к утру 8 августа почти нет. Затор начинается со 140-го километра и продолжается до 142-го. Водители ждут своей очереди буквально минут 30-35.

«Ехали в Крым со стороны Краснодарского края. В очередь перед досмотром встали в 7:15. А к пункту подъехали уже в 07:40. Вся процедура на досмотре заняла всего лишь три минуты. В 07:45 ехали по реверсу. Пролетели сразу», - поделилась своим опытом туристка из Московской области Вера Коренева.

Если вы едете со стороны Керчи, то ждать долго тоже не придется. Водители сразу подъезжают к пункту досмотра. Здесь пробки нет.

«В 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Ранее «Комсомолка» писала, что Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России. Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом. Добраться в Крым можно через Ростовскую область и далее через новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.