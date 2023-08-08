Взгляд с передовой. Добровольцы из Краснодарского края рассказали о службе в СВО

Добровольцы рассказали о службе СВО.

Бойцы СВО, которые по собственному желанию отправились на специальную военную операцию, рассказали, как проходит их служба. Они собрали походные рюкзаки, чувствуя ответственность перед страной и героическим прошлым.

- Я – внук дедов, которые защищали Родину в тяжелые годы, никто из них не прятался, смело шли на борьбу с врагом. Также и я сейчас должен отстаивать права России, - отмечает боец с позывным Бек.

Задачи, которые поставлены перед бойцами, понятны и просты для каждого, кто сейчас находится за «ленточкой».

- Выполняем задачи по денацификации Украины. Решаем вопросы, накопившиеся давно. Их уже с развала Советского Союза начали обучать совсем другим мотивам. Поэтому мы делаем свое дело. Наше дело правое. Враг будет разбит, - рассказал доброволец с позывным Арчи.

Подразделения поддерживают волонтеры из Краснодарского края. Все необходимое для ребят везут также казаки. Продукты, амуниция, оборудование, письма от детей – все это помогает спасать жизни и поддерживать боевой дух участников спецоперации.

- Поддержка идет огромная. Она очень ощущается и наращивается, с каждым днем все больше и больше. И это чувствуют бойцы на передовой и каждый, кто в ближайшем тылу. Спасибо за то, что не оставляют нас, плетут масксети, тратя личное время, собирают тонны гуманитарки. До нас все доходит, - поделился боец с позывным Подвал.