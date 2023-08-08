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Общество8 августа 2023 9:29

Выкачали три литра гноя. В Краснодаре врачи спасли жизнь 3-летней девочки с острым приступом аппендицита

В Краснодаре врачи удалили три литра гноя у трехлетней девочки при операции
Светлана ОВДЕЙ
Во время операции у ребенка удалили три литра гноя Фото: minzdravkk.ru

Во время операции у ребенка удалили три литра гноя Фото: minzdravkk.ru

В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению аппендицита. Пациенткой оказалась трехлетняя девочка. Ребенок поступил в медучреждение в тяжелом состоянии.

Девочку экстренно доставили в Детскую краевую клиническую больницу. Врачи сразу начали обследовать маленького пациента. Специалисты диагностировали острый аппендицит. Ситуацию осложнял перитонит – воспаление в брюшной полости. Маленькой пациентке требовалась срочная операция.

Тогда врачи экстренно перевели ребенка в хирургическое отделение, где начали удалять аппендицит. Девочку оперировали два часа.

«При проведении операции у ребенка удалили из брюшной полости три литра гноя», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

К счастью, маленькую пациенту прооперировали успешно. После хирургического вмешательства девочка чувствует себя хорошо. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.

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