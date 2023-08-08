Детской площадкой имени Чикатило возмутились родители в Краснодаре

В картах сервиса детская площадка в Краснодаре носит имя маньяка

В родительском сообществе Краснодара разгорелся скандал. Началось все с того, что кто-то "загуглил" на картах детскую площадку по адресу 30 лет Иркутской Дивизии. Каков был шок, когда на карте отобразилось обозначение - "Детская площадка имени Чикатило".

- Где модератор? Как вы такое вообще пропустили? Вы вообще в курсе, кто такой Чикатило?! - посыпались возмущенные сообщения администратору сервиса.

К слову, администратор ответил: "Я пропустил". Что еще больше раззадорило пользователей карт.

Надо сказать, никаких известных деятелей с фамилией Чикатило в Краснодаре не знают. Более того, в мэрии Краснодара категорично ответили по этому поводу 7 августа.

- Детским площадкам никогда не присваивалось ничьих имен. Это просто детская площадка. И уж тем более в Краснодаре нет адресов с именем Чикатило, - сообщили "КП"-Кубань" в администрации города.

Спустя сутки после скандала, впрочем, чья-то злая шутка по-прежнему актуальна - на google-картах Краснодара.

Напомним, под фамилией Чикатило в стране знают одного из самых жестоких маньяков-убийц. На счету Андрея Чикатило 53 жертвы - и это только доказанные в суде. Однако печально прославился он не только количеством убитых детей и женщин. Благодаря хитрости, промахам милиционеров и удаче ему удалось оставаться на свободе 12 лет.