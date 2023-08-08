Магазин строить нельзя, но если очень хочется, то можно. Замглавы района на Кубани подозревают в превышении полномочий

Алексей Моренко. Фото: "Огни Кубани"

Следователи в Краснодарском крае завели уголовное дело на замглавы Тбилисского района. Алексей Моренко в бытность ответственным за сферу строительства и ЖКХ в районе выдавал разрешения на возведение капитальных объектов. Сейчас его подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, он выдал разрешение на строительство магазина, который по всем параметрам никак не может быть возведен.

«В 2019 году в администрацию района поступило заявление от граждан о выдаче разрешения на строительство магазина в станице Тбилисской, проектная документация которого не соответствовала требованиям действующего законодательства, в том числе пожарной безопасности. Однако подозреваемый при наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта вопреки интересам службы разрешил строительство. Продолжая свою противоправную деятельность, в 2020 году фигурант, зная об имеющихся нарушениях, согласовал внесение изменений в ранее выданное разрешение на строительство, а в декабре 2021 года выдал разрешение на ввод в эксплуатацию построенного задания, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства», - гласят выдвинутые против Моренко обвинения.

Сразу после того как уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника возбудили, он ушел в отставку.

Расследование продолжается.