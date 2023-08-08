«Мы никому не мешали». В Краснодаре женщина напала на плетущих маскировочные сети

Женщины не поделили детскую площадку. Фото: скриншот видео

Вечер 7 августа участницы группы поддержки бойцов СВО «Бумеранг добра» решили провести с пользой. Женщины, а вместе с ними и дети, вышли на детскую площадку на улице Московской, чтобы плести маскировочные сети. Помещения у них нет, а помогать бойцам надо. Расположились с краю и никому мешали.

- Мы часто выходим во двор. К нам подходят, помогают все желающие. Никогда не было проблем, мы обычно занимаем небольшой угол и спокойно работаем, - признается организатор благотворительной группы Анна Савенкова.

Муж Анны и сын от первого брака – военные. Оба сейчас находятся на СВО. После того, как они ушли на передовую, женщина решила собирать гуманитарку, передавала все необходимое в подразделения, собрала вокруг себя волонтеров.

- Мы не ожидали, что наши масксети кого-то раздражают. Всегда все проходило дружно и спокойно до этого вечера, - говорит она.

Когда волонтеры начали работать, на площадке появилась женщина, ее дочь и маленький ребенок. По словам очевидцев, она накинулась с оскорблениями на волонтеров, среди которых были жены и матери участников СВО.

- Она начала говорить, что на детских площадках плести сети нельзя, что мы всем мешаем, что мы продали своих родных «за ленточку», а она не такая, - вспоминает Савенкова.

Женщину удалось успокоить, но осадок остался. Сейчас Анна готовит заявление в полицию. Правоохранители также начали проверку.

- Материал зарегистрирован в УМВД России по Краснодару. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Информация о том, что дочь агрессивной женщины работает в мэрии Краснодара, не подтвердилась.

- Департаментом информационной политики был сделан запрос. Ни в одном структурном подразделении не подтвердили наличие сотрудниц с именами, которые называются в соцсетях, - заявили в пресс-службе администрации города.

Тем временем личности участниц конфликта сотрудниками полиции еще не установлены.