Вызволял пленника и боялся малолеток. Откровения арендодателя, посуточно сдающего квартиру в Геленджике

А уже сейчас на курортах Краснодарского края не протолкнуться Фото: Виталий КАРНАУХ

Ценник на отели на побережье Черного моря пробили исторический максимум. Сутки проживания в гостинице в разгар сезона обойдутся минимум в пять тысяч рублей. За эти деньги турист получит ночлежку без питания и (вероятно) бассейна.

Еще тысячу рублей придется накинуть за завтрак и две-три – за полный пансион (завтрак, обед и ужин). Еще дороже стоят отели, работающим по системе «Все включено» (бонус – алкогольные напитки и перекусы в течение дня). Номер категории «Стандарт» обойдется минимум в 12 тысяч за сутки. Это отели с двумя звездами, с пятью – от 30 000 рублей.

Но есть и альтернатива. Во-первых, кемпинги. Это небольшие палаточные лагеря. Во-вторых, апартаменты. Это квартиры в жилых комплексах рядом с морем.

Последние практически не отличаются от отелей. Разве что администратор не стоит на стойке. Он на связи по телефону. Во дворе есть бассейны, а сами ЖК обнесены забором. Это комплексы закрытого типа.

Читатель «Т-Ж» поделился опытом сдачи жилья и рассказал о необычных постояльцах.

- Бабушка осталась в квартире с двумя малолетними внуками. Один из них из вредности заперся в туалете и не хотел выходить, а бабушка, пытаясь открыть дверь, сломала ручку. Пришлось в 23 часа ехать вызволять пленника. Ручку удалось сразу починить, поэтому залог мы вернули гостям в полном объеме, – написал автор.

По словам мужчины, он помогает постояльцам с парковкой и подъемом вещей. Это помогает узнать гостей.

- Однажды у нас на выходные арендовали квартиру четверо молодых ребят. Заезд был поздний. В два часа ночи к подъезду подкатила резвая бричка, из окон которой валил совершенно дикий рэп. Я подумал, что квартиру точно разнесут, – признался мужчина.

Но на выходе его ждала обратная картина – нетронутая квартира. За два дня парни даже не тронули постельное белье. Оно так и осталось закрытым.

За сезон мужчина получает 400 тысяч рублей. 80 тысяч уходят на услуги управляющего, 16 – на налоги (как самозанятый), 14 – на ЖКУ и 10 – на чистящие и моющие средства.