Забили топором и украли 800 тысяч рублей. В Краснодаре осудили трех участников разбойного нападения на пенсионера

Вердикт будет вынесен в сентябре текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двум приятелям из станицы Новодонецкой Выселковского района не было и 18 лет, когда их общий 21-летний знакомый посулил крупный куш за нападение на местного пенсионера. Молодые люди нигде не работали, сидели на шее у родителей, а у пожилого соседа, по словам друга, дома хранилась солидная сумма денег.

«Вечером 6 января 2022 года 21-летний житель станицы Новодонецкой привлек для нападения и убийства 65-летнего жителя станицы, у которого по слухам могла иметься большая сумма денег, двух своих знакомых, которым на тот период было по 17 лет», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В ночь с 6 на 7 января 2022 года все трое, вооружившись топором и веткой дерева акации, выманили из дома гражданина и напали на него возле домовладения».

Молодые парни повалили старика на землю и начали избивать. Удары палкой, руками, ногами и обухом топора летели сыпались на пожилого человека. Убедившись, что жертва перестал подавать признаки жизни, разбойники скинули тело в колодец и обрушив на него сверху кирпичную кладку. Так они планировали скрыть следы преступления.

«После чего все трое проникли в дом погибшего, где нашли его сбережения в сумме более 800 тысяч рублей, которые забрали с собой и скрылись с места преступления», - продолжили в краевой прокуратуре.

Похищенные деньги парни поделили между собой и потратили. Когда родственники нашли погибшего пенсионера, заявили в полицию. Следователи возбудили уголовное дело и спустя месяц вышли на след предполагаемых преступников.

Уголовное дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Все трое подсудимых были признаны виновными в разбое, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и с незаконным проникновением в жилище, и в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Присяжные единогласно пришли к выводу, что подсудимые не заслуживают снисхождения. Обсуждение последствий вердикта и вынесение приговора состоится осенью 2023 года.