Беременной продавала наркотики. В Анапе молодую женщину с судимостями обвиняют в убийстве трехмесячного сына

Врачи не смогли спасти ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анапе молодой женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына. Жительница курорта только недавно отметила 20-летие. К этому возрасту у девушки уже был трехмесячный ребенок и угроза тюремного заключения, которого она избежала лишь благодаря беременности. Суд не стал отправлять за решетку девушку в положении, которую обвиняли в торговле наркотиками.

«Предварительно установлено, что в апреле 2023 года девушка привлечена к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, однако судом ей предоставлена отсрочка от отбывания наказания в связи с беременностью», - пояснили в прокуратуре Краснодарского края.

Девушка благополучно родила здорового малыша, а из перинатального центра приехала в дом к родителям. С отцом ребенка на тот момент она уже не поддерживала связь и молодой человек не принимал участия в жизни новорожденного.

Утром 8 августа девушка взяла нож и ударила им трехмесячного сына. По словам судмедэксперта, ребенок погиб практически сразу же. После этого она стала бить ножом себя, но подоспели родители. Они смогли обезоружить дочь и вызвали полицию и врачей.

«Фигурантка уже задержана следователем и находится в больнице под охраной. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователям предстоит провести психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемой. Ход и результаты расследования держит на контроле руководитель краевого следкома Андрей Маслов. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также по факту убийства малолетнего ребенка его матерью прокуратурой края организована проверка.