Праздник борща, гигантские бабочки и классический рок-концерт. Что посетить на Кубани в выходные

Насладитесь уникальными живыми бабочками в Музее-заповеднике имени Фелицына Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Уникальные живые бабочки

В Краснодаре в Музей-заповеднике имени Фелицына можно посмотреть на удивительную выставку, которая будет интересна для всей семьи. Во время ее посещения вы сможете получить не только удовольствие от встречи с самыми прекрасными насекомыми на Земле, развить эстетическое чувство, а также воспитать в детях бережное отношение к природе.

«Бабочки являются самой популярной группой насекомых для исследователей живой природы и коллекционеров. Они имеют невероятное разнообразие и огромное количество видов, всевозможные размеры и цвета окрасок. Большинство чешуекрылых безобидны и безвредны. Хотя некоторые бабочки бывают вредителями, а какие-то виды — даже ядовиты», - сообщили организаторы выставки.

Большую часть экспозиции займут бабочки семейства «Парусники». Можно будет посмотреть на крупнейших представителей вида, которые достигают в размахе крыла 13 сантиметров. Также на ночную бабочку Сатурния Луна, которая может вырасти до 15 сантиметров, а вид ее крыльев имитирует опавшие листья на земле.

Самым ярким экземпляром выставки станет ночная бабочка — Аттакус Атлас. Ее принято считать самой крупной в мире.

Коллекция включает в себя более 50 особей из более чем 10 видов бабочек.

Симфо-рок концерт

В краснодарской Филармонии имени Пономаренко пройдет настоящий cимфо-рок & Classical Crossover, в исполнении Sympho-rock Orchestra Ariom. Во время него зрители смогут услышать лучшие мировые хиты в авторской симфонической обработке.

«Грандиозное рок-шоу будет сопровождать мощный, безупречный звук, фантастическая энергетика, поток культовых рок композиций и захватывающая игра света. Весь этот драйв сопровождается неуемным битом ударной установки, четким басом и ревущими гитарами», - поделились создатели шоу.

Уточняется, что яркие световые эффекты превратят шоу в настоящую феерию музыки и света, а гармоничное и сбалансированное звучание электронных и классических инструментов расширит звуковые границы, делая их более свободной по форме, структуре и драматургии композиций.

Праздник кубанского борща

В субботу в туристическом комплексе казачьей станицы «Атамань» снова пройдет очень интересное и вкусное мероприятие. В этот раз, в комплексе будут пробовать настоящий кубанский борщ.

«Для гостей в этот праздник приготовят тонную вкуснейшего кубанского борща. Его будут готовить по старинным рецептам», - рассказали в туристическом комплексе.

Кроме того, гости смогут приготовить борщ во время мастер-класса и сразу же продегустировать его. Для детей приготовили народные игры и розыгрыши подарков.