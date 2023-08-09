«Туристы не боятся ни ультрафиолета, ни солнечных ударов, ни штормов»: Что происходит на пляжах Сочи в разгар лета

Пляжи Сочи заполонили туристы Фото: Олег УМАРОВ

Последние несколько недель на побережье Черного моря прекрасная. Жгучие лучи южного солнца и теплейшее море притягивают тысячи туристов со всей России. Люди едут на юг за собственной дозой витамина Д, а также для того, чтобы по-настоящему расслабиться и перезагрузиться.

В этом году отдыхающие разъехались сразу по нескольким курортам Краснодарского края. Кто-то решил отправиться в Анапу, чтобы отдохнуть по излюбленной системе «все включено», кто-то поехал в Геленджик, чтобы провести отпуск в молодежных клубах и ресторанах, а кто-то, по старинке, отправился в Сочи. Приоритет этому курорту отдается из-за удобной логистики, хорошего сервиса и невероятной близости гор и моря.

«В городе очень много людей. Такое ощущение, что так много никогда не было. Но, по крайней мере, все ведут себя очень прилично. В купальниках и плавках по городу никто не ходит. Если такое и бывает, то это совсем единичные случаи», - рассказал «Комсомолке» местный житель Олег.

В Сочи приезжают отдохнуть туристы со всей России Фото: Олег УМАРОВ

Толпы туристов также можно заметить и на центральных пляжах Сочи. Самые излюбленные у отдыхающих — Маяк и Ривьера. Здесь лежаки занимают с самого утра и не уходят с них до самого заката.

«К счастью, в этом году никто не дерется за места. Лежаки заканчиваются уже к обеду, но многие приходят загорать на полотенцах, или едут на менее популярные пляжи. В общем, каждый находит себе место, хоть это иногда бывает и сложно», - поделился Олег.

Те, кому не достался лежак, загорают на полотенцах Фото: Олег УМАРОВ

Многие отдыхающие хотят провести свой отпуск, как можно больше времени проведя у моря. Поэтому ни при каких условиях не покидают пляжи.

«Туристы совершенно ничего не боятся. Они не уходят с берега ни в сильную жару, ни в обед, когда уровень ультрафиолета зашкаливает, ни в шторм. К счастью, когда море сильно качает, людей контролируют спасатели и прям выгоняют из воды», - рассказал местный житель.

Туристы не расхаживают по городу в плавках и купальниках Фото: Олег УМАРОВ

В ближайшие дни погода на Кубани продолжит радовать отдыхающих солнцем и теплом. Температура воздуха будет держаться в районе +30 градусов, с переменной облачностью и без существенных осадков.