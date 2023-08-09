Вонзила нож в грудь с кулачок: 20-летняя мать убила трехмесячного сына в Анапе

Будучи беременной обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности.

В Анапе 8 августа в садоводческо-огородническом товариществе «Автомобилист» на улице Кедровой мать зарезала собственного сына. Следователи уже начали проверять 20-летнюю местную жительницу на адекватность. В отношении обвиняемой уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«Утром 8 августа, когда мать находилась вместе с младенцем дома, она нанесла сыну удар ножом в область груди, что повлекло смерть ребенка. После этого обвиняемая попыталась с вести счеты с жизнью», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Анапчанка вместе с сыном раньше жила у родственников. Поэтому, когда они вернулись домой, то обнаружили мертвого младенца и его полуживую мать. Родственники сразу вызвали бригаду скоро помощи и правоохранителей. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка и госпитализировали подозреваемую.

Кроме этого, будучи беременной обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности. Она ходила с животом и делала закладки.

«Предварительно установлено, что в апреле 2023 года девушка привлечена к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, однако судом ей предоставлена отсрочка от отбывания наказания в связи с беременностью», - уточнили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Отец ребенка участия в воспитании и жизни семьи не принимал.

В настоящее время обвиняемая задержана следователем и находится в больнице под охраной. Правоохранители планируют заключить анапчанку под стражу на время следствия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», - заключили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.