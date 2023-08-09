Затопило шахту, нужны насосы. В мэрии Краснодара рассказали, почему не работают лифты в надземных пешеходных переходах на Западном Обходе

Лифты не работают из-за отсутствия насосов. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Проблемы с переходом дороги у жителей Западного Обхода в районе ЖК «Самолет» в Краснодаре возникли почти сразу после открытия надземников. Год назад там установили лифты для маломобильных граждан. Подъемники также предназначались для мам с колясками. Только вот пользоваться удобствами приходится редко. Сначала лифты долго не могли поставить на учет, а потом их и вовсе закрыли.

«Я могу по пальцам одной руки сосчитать, сколько раз я с ребенком поднималась на лифте за это время, - говорит жительница района Светлана. – У меня двое детей. Один еще маленький, ездит в коляске. Приходится на себе тащить малышей и коляску».

Мамы тащат коляски на себе из-за неработающих подъемников. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В очередной раз лифты замолчали в июле этого года. Специалисты осмотрели подъемники и нашли неисправности. Они связаны с дождями, которые то и дело шли в Краснодаре почти с самого начала лета.

«В работе лифтов перехода произошел сбой из-за попадания большого количества влаги в шахту. Для исключения подобных случаев здесь необходимо установить дренажные насосы и сделать гидроизоляцию», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас в департаменте транспорта и дорожного хозяйства прорабатывают возможность приведения лифтов в рабочее состояние. Когда вновь они начнут перевозить жителей, неизвестно.

КОНКРЕТНО

После многочисленных жалоб прокуратура организовала проверку.

«Будет дана оценка соблюдению законодательства при организации беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам транспортной инфраструктуры, их функционированию», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве также отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.