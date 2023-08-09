Экс-депутат ЗСК, защищавшая обманутых дольщиков, получила реальный срок за подкуп, но останется на свободе

Евгения Шумейко занимала должность директора регионального Фонда защиты прав дольщиков

В Краснодаре вынесли приговор бывшему директору регионального Фонда защиты прав дольщиков. Экс-депутату Заксобрания Евгении Шумейко назначили семь лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 39-летняя Евгения Шумейко руководила Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Кубани. Позже женщину заподозрили в подкупе. Занимая должность директора организации, она решила помочь застройщику в завершении работ в ЖК «Радуга» по улице Жигуленко, 7. За это Шумейко потребовала крупную сумму.

«Она привлекла своего сожителя, который по ее поручению осенью 2020 года сообщил коммерсанту, что в случае передачи 82 млн рублей женщина, как директор Фонда, заключит с его организацией договор на достройку многоквартирного жилого комплекса, внесенного в реестр проблемных объектов Краснодара», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Позже она снизила сумму до 41 млн рублей. Вместе с тем женщина потребовала перевести на расчетный счет Фонда 8,2 млн рублей. Это был 1% от предварительной сметной стоимости работ по достройке дома.

Тем временем застройщик согласился и уже в декабре 2020 года передал через сожителя женщины всю сумму. В феврале 2021 он перечислил на расчетный счет Фонда 1,5 млн рублей со счета другой организации. Как выяснилось, это потребовала сама Шумейко. Деньги были переведены в форме пожертвования для конспирации. Уже в августе 2021 года экс-директор Фонда подписала договоры с фирмой за достройку проблемной многоэтажки.

«В судебном заседании подсудимая виновной себя признала в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялась, от дачи показаний отказалась», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд назначил экс-директору Фонда семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор отсрочили до того, как ребенку осужденной исполнится 14 лет.

Ее также лишили на пять лет права занимать должности в некоммерческих организациях, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

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