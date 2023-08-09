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Общество9 августа 2023 9:49

Экс-депутат ЗСК, защищавшая обманутых дольщиков, получила реальный срок за подкуп, но останется на свободе

Экс-директора Фонда защиты прав дольщиков Кубани осудили за подкуп
Светлана ОВДЕЙ
Евгения Шумейко занимала должность директора регионального Фонда защиты прав дольщиков

Евгения Шумейко занимала должность директора регионального Фонда защиты прав дольщиков

В Краснодаре вынесли приговор бывшему директору регионального Фонда защиты прав дольщиков. Экс-депутату Заксобрания Евгении Шумейко назначили семь лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 39-летняя Евгения Шумейко руководила Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Кубани. Позже женщину заподозрили в подкупе. Занимая должность директора организации, она решила помочь застройщику в завершении работ в ЖК «Радуга» по улице Жигуленко, 7. За это Шумейко потребовала крупную сумму.

«Она привлекла своего сожителя, который по ее поручению осенью 2020 года сообщил коммерсанту, что в случае передачи 82 млн рублей женщина, как директор Фонда, заключит с его организацией договор на достройку многоквартирного жилого комплекса, внесенного в реестр проблемных объектов Краснодара», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Позже она снизила сумму до 41 млн рублей. Вместе с тем женщина потребовала перевести на расчетный счет Фонда 8,2 млн рублей. Это был 1% от предварительной сметной стоимости работ по достройке дома.

Тем временем застройщик согласился и уже в декабре 2020 года передал через сожителя женщины всю сумму. В феврале 2021 он перечислил на расчетный счет Фонда 1,5 млн рублей со счета другой организации. Как выяснилось, это потребовала сама Шумейко. Деньги были переведены в форме пожертвования для конспирации. Уже в августе 2021 года экс-директор Фонда подписала договоры с фирмой за достройку проблемной многоэтажки.

«В судебном заседании подсудимая виновной себя признала в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялась, от дачи показаний отказалась», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд назначил экс-директору Фонда семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор отсрочили до того, как ребенку осужденной исполнится 14 лет.

Ее также лишили на пять лет права занимать должности в некоммерческих организациях, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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