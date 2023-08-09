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Общество9 августа 2023 12:50

Стало известно, как пройдет день города в Геленджике 2023

«КП» – Кубань» стала известна программа мероприятий на день города в Геленджике 2023
Алексей ГУК
Фото: пресс-служба города-курорта

Фото: пресс-служба города-курорта

Уже 26 августа Геленджик отметит 192 День рождения. Но впервые за долгие годы празднования пройдет без масштабных гуляний. Об этом сообщил глава курорта, Алексей Богодистов.

Он отметил, что 26 августа в городе откроются небольшие интерактивные и концертные площадки. А в местном дворце культуре чествуют людей, которые работают на благо курорта.

Напомним, в прошлом году День города в Геленджике отмечали два дня, 27 и 28 августа. А завершились массовые гуляния праздничным концертом и салютом в бухте курорта.

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