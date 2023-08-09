Огромные ледяные снаряды повредили крыши. Град-мутант выпал в Мостовском районе Кубани

На Кубани выпал град размером с куриное яйцо. Фото: mostovskoynews.

На Кубани начала свирепствовать непогода. Первые удары стихии пришлись на Мостовской район. Вместе с приливными дождями здесь обрушился град, размеры которого можно сравнить с куриное яйцо.

Местные жители шокированы размером града. Фото: mostovskoynews

Местные жители пытались спасти свое имущество, которое портилось под воздействием мощных осадков.

«К месту ЧП выехала противоградовая группа группа. На данный момент сведения об ущербе уточняются. От МЧС России привлекаются 6 человек личного состава и 2 единицы техники», - сообщили в главном управлении министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю.

Кроме того, в связи с надвигающимся циклоном, в Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение. Оно будет действовать на всей территории Кубани до 12 августа.

«Местами ожидается комплекс метеорологических явлений. В крае пройдет сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом. Также возможно шквалистое усиление ветра до 20 — 23 метров в секунду», - уточнили в единой дежурной диспетчерской службе Краснодара.

Град разный по форме и размерам. Фото: mostovskoynews.

Напомним, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить по номеру «112».

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