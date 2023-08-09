Все исключено. Люксовый отель в Анапе оставил туристов без света, воды и горячей еды

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Необычные услуги предложил постояльцам люксовый отель в Анапе. За две недели проживания гостиница просила 200 тысяч рублей. За эти деньги обещала буквально все – отдых по системе «Ультра все включено».

Только вышло наоборот. Постояльцы остались без света, воды и горячей еды. А еще денег. Добровольно возвращать деньги гостиница отказалась. Требовала писать претензии и ждать ответа в установленные законом сроки.

А заодно устроила туристам фитнес-тур. Без света не работали ни лифты, не кондиционеры. Так двухнедельный отдых для Ольги Павловой (имя изменено) превратился в гонку на выживание. Она длилась четыре дня. Прекратила его полиция. Она наведалась в отель.

«Проблема принесла массу неудобств отдыхающим, а менеджеры предприятия в свою очередь игнорировали требования гостей, обеспечить их элементарными благами цивилизации», – рассказали КП – Кубань в ОМВД России по городу Анапе.

Пока правоохранители проводят проверку, туристы готовят еще одно обращение – в Роспотребнадзор. Во время обеда они нашли в супе таракана. Скрыть от объекта насекомое не успело. Законность его пребывания в отеле проверят уже профильное ведомство.