Слабовидящий путешественник из Армавира пешком добрался до Нижнего Новгорода за 118 дней

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Сергей Алексеев из Армавира – нетипичный путешественник. Во-первых, он ночует исключительно на свежем воздухе – в палатке. Неважно, на улице дождь, снег или жара. Во-вторых, передвигается слабовидящий мужчина только пешком. За собой тащит коляску с палаткой, спальником, вещами и едой. Набирает всего по минимуму, чтобы не усложнять дорогу.

Впервые о Сергее заговорили в апреле 2021-го. Тогда он рванул из Армавира на Байкал. За полгода прошел более пяти тысяч километров и исполнил мечту детства – увидел озеро.

Помимо эмоций, мужчина получил внимание. И рассказал о проблеме доступной среды. Это было целью поездки. Новое путешествие мужчина начал весной 2023-го. Теперь – в Волгоград. Но не по прямой, а через Москву, Санкт-Петербург и Череповец. Всего – около 20 городов.

Детскую коляску мужчина променял на тележку. Весит она 15 кг. Еще 55 кг Сергей накидал сверху. Это палатка, спальник, кепки, шлепки, еда и солнечная батарея – для зарядки смартфона.

Половина пути уже позади. За это время мужчина прошел 3738 км (из запланированных 6000). Сейчас он – в Нижегородской области. Следующая остановка армавирца – Ульяновск, после – Тольятти.

Каждый день Сергей проходит до 50 км. Из дома он вышел с собакой. Но она сдалась спустя три дня – не вынесла нагрузкой и осталась у местных жителей. Забрать друга мужчина планирует на обратном пути – из Волгограда.

В детстве Сергей занимался боевыми искусствами и фехтование. Но спортивная карьера оборвалась – в 14 лет он получил травму на тренировку. Так ослеп на один глаз. Со временем упало зрение и на втором. Сейчас он видит на 3%. Но слепым себя не считает и прекращать путешествия не планирует.