Вместо Дубаи и Бузовой – кредиты и неудачные фотосессии. Клиенты модельного агентства в Краснодаре пожаловались на некачественные услуги

Дорога в модельный бизнес у клиентов агентства получилась негладкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23-летняя Аня (имя изменено – прим. ред.) давно мечтала попробовать себя в моделинге. Хорошие природные данные, высокий рост – девушка просто создана, чтобы появляться на обложках глянцевых журналов. Чтобы получить профессиональные навыки по позированию и продвижению себя, она обратилась в одно из международных модельных агентств, филиал которого работает в Краснодаре.

- В курс входила хореография, фотоссесия, онлайн-занятия. Обещали трудоустройство и поездку в Дубаи, - рассказала девушка «КП»-Кубань».

В один из дней прошла фотосессия. Когда Аня получила снимки, то обомлела. Половина фотографий была сделана некачественно. За эту работу она заплатила 40 тысяч рублей.

- С таким же успехом я могла бы пойти к любому другому фотографу и сделать снимки в два раза дешевле, - говорит модель.

Дальше агентство предложило ей поучаствовать в шоу в Дубае. На это требовалось 200 тысяч рублей. Но девушку смутил договор, в котором не было прописано ни где будет проходить мероприятие, ни где она остановится на время работы.

Всего за услуги модельного агентства она отдала 200 тысяч рублей. Денег не было – пришлось брать в кредит.

- Обещали, что мы будем участвовать в программе на телевидении с участием Зверева, Бузовой, а лучших возьмут на работу на один из развлекательных телеканалов, - отметила Аня.

В такую же историю с треском влезла Анастасия. За мечту о модельной карьере она отдала 200 тысяч рублей. Правда, ей так и не суждено было сбыться. Договор с модельным агентством она разорвала, а кредит помогли выплатить родственники.

Почти все клиенты модельного агентства пошли в полицию. Получилась целая стопка бумаги – около 70 человек написали заявления о якобы мошеннических действиях. Но результатов никаких. Доказать незаконность действий сотрудников тяжело.

- По всем обращениям проведены соответствующие проверочные мероприятия, по результатам которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данные решения надзорным ведомством признаны законными, - рассказали в пресс-службе полиции Краснодара.

Тем не менее бывшие клиенты не теряют надежды если не вернуть деньги, то хотя бы наказать модельное агентство. Сейчас они готовят коллективное обращение в прокуратуру.