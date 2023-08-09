На Кубани запустили пилотный проект корпоративной жилищной программы

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО

Компания «ОТЭКО» хорошо знакома жителям региона своей социальной активностью. Оператор морских терминалов в порту Тамань занимается благоустройством и развитием населенных пунктов, организовывает субботники, поддерживает школьников и студентов. Теперь же на предприятии разработали собственную программу, которая поможет сотрудникам приобрести жилье, а также привлечет новые кадры.

В рамках социального проекта сотрудники ключевых профессий на производстве смогут получить беспроцентный заём в размере 15% от стоимости жилья для первоначального взноса, а также компенсацию процентов по ипотеке. В качестве пилотных подразделений ОТЭКО для реализации программы были выбраны департамент железнодорожного транспорта и департамент технического обслуживания, ремонта и развития.

- Социальная политика ОТЭКО – это не только про улучшение условий труда, но и про создание комфортных условий для жизни, - отмечает директор департамента организационного проектирования, мотивации и аналитики Мария Матренинская. - Пилотная версия программы «Мой дом» распространяется на сотрудников ключевых специальностей, которые составляют основу производственной деятельности компании. Однако уже через 3 месяца мы подведём первые итоги и планируем расширить программу на другие специальности и подразделения в Тамани.

Помимо жилищного проекта, в текущем году ОТЭКО запустила программу «Комфортный порт», направленную на улучшение условий труда и повышение общей производственной безопасности на предприятиях. С марта 2023 года в порту Тамань организована работа корпоративной скорой помощи. Кроме того, сотрудникам, занимающим производственные должности, предоставляется круглосуточная страховка от несчастных случаев, а семьи, отправляющие детей в российские лагеря, санатории, базы отдыха, спортивные и языковые школы, могут получить компенсацию части стоимости путевки.