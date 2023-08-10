«Сопрано Турецкого» посетит черноморские курорты Кубани

«Сопрано Турецкого» посетит черноморские курорты

«Сопрано Турецкого» посетит черноморские курорты с программой «Русское лето». Арт-группа проведет серию ежегодных летних концертов. Гастрольный тур шоу женских голосов стартует уже 11 августа.

Арт-группа «Сопрано» – проект, объединивший восемь исполнительниц с уникальными голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо. Вокалистки исполнят в программе «Русского лета» любимые композиции сразу нескольких поколений – от классики до мировых хитов, романтических баллад, проникновенного фолка, дерзкого рока и бодрящего джаза.

Арт-группа «Сопрано»

Арт-группа в том числе исполнит композиции, тематические для места проведения каждого концерта. Первое выступление пройдет уже 11 августа в Сочи. Концерт начнется в 20:00 в Зимнем театре.

Арт-группа «Сопрано»

В Геленджике выступление запланировано 12 августа в Метрополь Гранд Отеле. Исполнительницы выйдут на сцену в 20:00. Концерт в Новороссийске состоится 13 августа на стадионе «Центральный». Начало – в 20:00.

В Ейск арт-группа «Сопрано Турецкого» приедет 14 августа. Концерт начнется в 20:00 в городском Доме культуры. А 15 августа вокальный коллектив приедет в Луганск. Начало выступления – в 17:00 в Луганской Академической Филармонии.

Арт-группа «Сопрано»

«Мы рады вновь участвовать в проекте «Русское лето»! В прошлом году это были очень яркие и вдохновляющие концерты. Зрители, как и мы, погрузились в разнообразную прекрасную музыку разных поколений, зарядились позитивом и нашим теплом на все холодные месяцы вперед. А в этом году фестиваль охватывает новые города и это очень здорово!», – отметил солистка «Сопрано» Ивета Рогова.

Арт-группа «Сопрано»

Как отмечают исполнительницы, в этом году зрителей ждет много новинок и впечатляющих номеров, которые покорят каждого и разбудят самые сильные и чистые эмоции.

«Говорят, что Лето – это маленькая жизнь! А «Русское лето» – это творческая вселенная, в которую надо обязательно погрузиться!» – добавила Ивета Рогова.