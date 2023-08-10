Последствия прошедшего града в Краснодарском крае 9 августа: побиты школы и детсады, более 200 домов пострадали

Град побил крыши, детские сады и огороды. Фото6 соцсети

На смену экстремально жаркой погоде на Кубани идут дожди и грозы. В регионе объявлено штормовое предупреждение, оно будет действовать до утра 12 августа. Синоптики прогнозируют – стихия может накрыть любой район Краснодарского края. В среду, 9 августа, стихия набросилась на Мостовской район. Град размером с кулак взрослого человека бил по домам и автомобилям, оставляя следы своей силы.

Крыши зияют дырами. Фото: соцсети

«У нас крыша покрыта шифером. Все в дырках теперь. Будем менять. Любой дождь – и нас затопит сверху. Побило также навес», - рассказала жительница Псебая Елена.

После атаки непогоды на места выехала противоградовая группа.

«От МЧС России привлекаются 6 человек личного состава и 2 единицы техники», - сообщили в краевом ведомстве.

Спасатели работают на месте 10 августа. Также в наиболее пострадавших поселке Псебай, станице Андрюки и Губской начала работу комиссия, которая оценит ущерб. Масштаб разрушений велик, всего под удар стихии попали более 200 домов, 7 соцобъектов. Сейчас их восстанавливают силами МЧС и представителей муниципалитета.

Навес не выдержал напора стихии. Фото: соцсети

«К вечеру 9 августа от жителей района поступило 209 обращений о повреждениях. Из них 89 – от жителей Псебая. Также повреждены четыре соцобъекта – два общеобразовательных учреждения, детсад и дом детского творчества. От жителей станицы Андрюки поступило 120 обращений, пострадали здания детсада, Дома культуры и библиотеки», - рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

Сейчас в поселке Псебай и станице Андрюки ввели режим ЧС. Свет в дома местных жителей вернули. Работают оперативные группы по обследованию территорий. Всего задействовано 70 человек и 24 единицы техники.

КОНКРЕТНО

Жителям, у которых повреждены крыши домов, просьба обращаться по номеру 112, а также:

6-14-60 (Псебай);

6-25-43 (Андрюки);

6-62-60 (Губская).