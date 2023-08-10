Галлюцинации, озноб и синие руки. На Кубани ребенок после укуса опасного паука попал в больницу в тяжелом состоянии

Паук укусил ребенка в спину рядом с шеей. Фото: личный архив семьи

Утро 2 августа в семье Головко из станицы Новощербиновской выдалось недобрым. Около 4 часов 6-летний Даня (имя изменено – прим.ред.) проснулся от боли в груди, пояснице и животе. У него сильно опухла спина, а после ему стало трудно дышать, пот полился градом.

Осмотрев сына, Ольга нашла след от укуса. Женщина решила, что это комар. Но то, что она увидела в постели ребенка, едва не лишило ее речи. Под подушкой лежал черный паук крупного размера.

«В 6.30 мы с фото и мертвым пауком в салфетке были в приемной ЦРБ. Ребенок практически не мог сам идти, отнимались ноги», - вспоминает Ольга.

В первый день в больнице прошел тревожно. У Дани начались сильные боли в мышцах, он бредил, постоянно обильно потел. Два следующих дня простыни под ребенком меняли каждые полчаса – они были насквозь мокрые.

«Очень много симптомов было. Он тяжело дышал, руки и ноги синели, был сильный озноб, сына периодически трясло, при этом температура сохранялась нормальная. Все время повышенное давление 140/90. Потом все пошло на спад, по телу появилась мелкая сыпь, одну ночь были галлюцинации», - рассказала женщина.

Почти неделю мальчик провел под контролем медиков, ему ставили противоаллергенные препараты и очищали кровь. Сейчас Даня дома. По словам мамы, яд полностью вышел из организма, но то, что пришлось пережить, семья не забудет никогда.

«Как будет действовать яд каракурта на людей, имеющих хронические заболевания, сказать не могу, но, думаю, ничего хорошего это не принесет», - считает женщина.

КОНКРЕТНО

На Кубани живут три вида ядовитых пауков – тарантул, каракурт и крестовики. Они могут укусить человека, но их яд не смертельно опасен. Плохая новость в том, что насекомые добираются до тех частей тела, где сосредоточены лимфатические узлы.

«Укус в область паха, шеи, подмышек может привести к непредсказуемым последствиям. И это касается не только пауков, но и пчел или ос», - рассказал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.