Эвакуировал раненых с поля боя: В зоне СВО погиб атаман Небугского хуторского казачьего общества

Александр Ювица. Фото: Телеграм-канал Сергея Бойко
В зоне СВО, выполняя боевые задачи, погиб атаман Небугского хуторского казачьего общества Александр Ювица. Об этого гибели сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
- Еще один славный сын нашего Отечества, нашего родного района отдал свою жизнь, защищая Родину, - написал Бойко в своем Телеграм-канале.
Александр Анатольевич Ювица давно помогает жителям Донбасса, он был награжден медалями «За возвращение Крыма» и «За защиту Крыма».
В начале СВО на передовую он ушел в составе «БАРС-16». Затем в зону боевых действий атаман отправился в октябре 2022 года в составе «БАРС-11».
Александр Ювица погиб геройски. Как стало известно, 6 августа он скончался, эвакуируя раненых с поля боя.