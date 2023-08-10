Разбиты уличные фонари и стекла в детском саду. В Абинском районе подсчитывают ущерб после разрушительного градобоя

Градины превосходили размерами куриные яйца. Фото: t.me/Ivanov_abinskiy_rajon

Зияющие прорехи в шифере, на асфальте стеклянные осколки вперемешку с листвой и ветками деревьев. Такой свою станицу жители Ольгинской еще не видели. На Абинский район вечером 10 августа обрушился мощный град.

«На пульт дежурного ЕДДС поступила информация о том, что в 18:30 на территории Ольгинского сельского поселения прошел сильный град. Комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Ольгинского поселения введен режим локального ЧС», - рассказал глава Абинского района Вячеслав Иванов.

Люди боятся, что пойдет дождь и дома затопит. Фото: t.me/Ivanov_abinskiy_rajon

Сильнее всего досталось Ольгинскому сельскому поселению. Здесь выпал град размером с крупное куриное яйцо. Ледяные снаряды пробили кровлю и окна местного детского сада, а также фонари уличного освещения на территории школы. Без электричества остались порядка 348 человек, проживающие в хуторах Покровский и Свободный.

Град побил стекла в домах и в детском саду. Фото: t.me/Ivanov_abinskiy_rajon

«На место направлены спасатели и аварийные коммунальные службы. Решением Устранение последствий стихии координирую лично. Социальные учреждения будут оперативно запущены в работу», - сообщил Вячеслав Иванов.

Так выглядят крыши домов. Фото: t.me/Ivanov_abinskiy_rajon

Ущерб понесли и фермеры. Градины побили посевы риса, подсолнечника и плодовые сады. Сейчас в районе формируют комиссии, которые с утра 11 августа приступят к оценке масштаба разрушений.