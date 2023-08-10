В Крымском районе ураган повалил деревья на дорогу и повредил электроподстанцию

Ураган повалил деревья. Фото: t.me/sergeyi_les

Ветер, который бушевал на территории Крымского района, был такой силы, что ломал деревья и бросал их на проезжую часть дорог. В Южном и Троицком сельских поселениях пришлось временно перекрывать движение автомобилей. Поездка здесь могла стоить если и не жизни, то здоровья. Эти населенные пункты от разгула стихии пострадали наиболее всего.

«В Южном и Троицком сельских поселениях прошел сильный дождь, шквалистый ветер. Непогода повалила деревья на дороге между станицей Троицкой и хутором Кувичинским, на местах работает техника, дороги будут расчищены», - сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Прежде чем открыть движение, необходимо убрать поваленные деревья. Фото: t.me/sergeyi_les

Ураган также повредил трансформаторную подстанцию. Без электроэнергии остались несколько десятков людей в станице Троицкой. Сейчас на место аварии направлены бригады.

«Благодаря слаженной работе энергетиков в станице Троицкой оперативно восстанавливают электроснабжение. Бригады продолжают работать также в населенных пунктах Южного сельского поселения». – дополнил Сергей Лесь.

Между тем в Крымском районе на два дня объявлено штормовое предупреждение. Не исключено, что 11 августа удары стихии повторятся.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий 10 - 11 августа в Крымском районе прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя, грозы, града, усиления ветра до 25 м/с» - уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с этим, на территории района 11 августа пройдет «электро-субботник». Энергетики планируют проверить и усилить все ненадежные места на линиях и подстанциях. Масштабные работы по улучшению качества электроснабжения планируют завершить за один день.