Пострадали посевы риса и соцобъекты. Последствия градобоя в Абинском районе 10 августа 2023

От града не спасли защитные сетки. Фото: t.me/Arastanda

В Абинском районе начали формировать комиссии, которые с утра 11 августа приступят к оценке ущерба, нанесенного мощным градобоем. Вечером 10 августа на район обрушились сразу несколько стихий. Сначала полил сильный дождь, затем дождевые капли сменили ледяные снаряды.

«Минут 40 это продолжалось. Страшно было», - рассказывают сейчас местные жители.

Крупные градины побили стекла и крыши.

В качестве доказательства ужасающей силы природы – фото и видео. Крыши словно решето почти на всех домах Ольгинского сельского поселения. Оно пострадало сильнее всего. Не уцелели и социальные объекты. В пятницу в детском саду будет внеплановый выходной день. Рабочим предстоит залатать пробитую градинами крышу и заменить разбитые стекла.

«Повреждены некоторые строения, в том числе, здание детского сада №25. Пострадала кровля и окна. К счастью, воспитанников в учреждении на этот момент не было. В школе №32 разбиты плафоны уличного освещения», - рассказал глава Абинского района Вячеслав Иванов.

Люди подсчитывают ущерб. Фото: t.me/Arastanda

Пострадали и фермеры. Масштаб будут уточнять, как только посветлеет.

«Есть информация о том, что пострадали также посевы риса, подсолнечника и плодовые сады. Специальная комиссия приступила к оценке размеров ущерба», - рассказал Вячеслав Иванов.

Сады тоже стоят в воде. Фото: t.me/Arastanda

Потеряли урожай и местные жители. Огороды стоят в воде, на бахчах побитые арбузы и дыни. Такие уже не продать на рынке и не съесть самому. Люди надеются на выплату компенсаций, которые помогут привести в порядок пострадавшие дома.

Урожай пропал полностью. Фото: t.me/Arastanda

В хуторах Свободный и Покровский без электричества остались порядка 348 человек. На место направлены спасатели и аварийные коммунальные службы. В Абинском районе после разгула стихии введен режим локального ЧС.