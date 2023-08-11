Расчленил и выбросил в мешках в пруд. Жителя Кубани осудили за убийство приятеля

Мужчина пытался скрыть преступление Фото из архива КП

На Кубани озвучили приговор жителю Успенского района. Мужчину обвиняли в жестком убийстве приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла в марте 2023 года. В тот день 51-летний подсудимый отдыхал на берегу рыболовных прудов вблизи хутора Подковского с 66-летним знакомым. Приятели выпивали и разговаривали. Но в какой-то момент мирная беседа переросла в ссору. Мужчины начали сильно спорить – до такой степени, что один из них схватил нож в хозпостройке и ударил им друга в шею.

Нож сломался, но это не остановило мужчину. Тогда он увидел ножницы, схватил их и не менее 17 раз замахнулся на приятеля.

«В результате множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Увидев, что приятель мертв, мужчина продумал, как скрыть следы преступления. Тогда он решил избавиться от тела. Подсудимый расчленил тело друга и разложил в полимерные мешки. Позже он оттащил их к пруду и выбросил в воду.

Но скрыть преступление не смог. Останки убитого мужчины позже нашел собственник пруда. Следователи завели уголовное дело. Правоохранители вышли на след предполагаемого убийцы, который во всем признался. Известно, что мужчина ранее был судим.

Спустя несколько месяцев суд вынес приговор. Мужчину признали виновным.

«Суд, согласившись с доказательствами, представленными гособвинителем и с учетом его позиции, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет», – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уточняется, что отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.

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