В Краснодаре подорожает проезд в общественном транспорте с 19 августа

Стоимость проезда повысят до 40 рублей Фото: krd.ru

В Краснодаре повысят стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Платить за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах теперь придется 40 рублей. Об изменении цен сообщили на пресс-брифинге МУП «КТТУ».

В настоящее время проезд в общественном транспорте стоит 35 рублей. Цены повысят на 5 рублей уже с 19 августа. Стоимость изменится и на маршрутах, которые работают по брутто-контрактам, – № 19, 32 ,89, 91 и 120.

Подорожание объясняют тем, что предприятию необходимо компенсировать затраты. Сейчас МУП «КТТУ» закупает новые составы.

«Улучшения качества транспортных перевозок можно добиться закупкой нового подвижного состава, что мы сейчас и делаем. И удержанием, набором новых квалифицированных кадров. Кроме того, мы постепенно переводим наших перевозчиков на брутто-контракты, чтобы контролировать качество оказываемых услуг», – сказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Отмечается, что предприятие испытывает нехватку кадром. Так, нехватка водителей составляет 38% от штатной численности, а кондукторов – 36%. Водители в среднем получают по 38 тысяч рублей. Зарплата кондуктора составляет 27 тысяч рублей.

«Для того, чтобы сделать эти профессии более привлекательными, необходимо повышать зарплаты. Также приход новых сотрудников снизит переработки нынешнего коллектива», – сказал на брифинге директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Теперь новая стоимость проезда позволит увеличить зарплату по предприятию в среднем на 15%. Водители будут получать на 20% больше, а кондукторы – на 15%. Уточняется, что руководители, специалисты и служащие останутся без индексации.

Необходимость повышения цен связывают и с подорожанием материалов и услуг – на 15,4%. Цены в том числе выросли на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и на запчасти подвижного состава.

«За последние годы благодаря поддержке городских властей ситуация на предприятии стала улучшаться. Был расширен и обновлен подвижной состав, а финансовое состояние предприятия стало стабилизироваться», – отметил Александр Грачев.

В настоящее время МУП «КТТУ» осуществляет перевозки по 16 трамвайным, 12 троллейбусным и 11 автобусным маршрутам. На линии ежедневно работает 517 единиц подвижного состава.

Напомним, проезд в коммерческом транспорте Краснодара подорожал до 40 рублей в январе 2023 года.