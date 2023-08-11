Станислав Демидов: Счастье для меня - это когда дело жизни приносит еще и моральное удовлетворение

Главный врач клиники «Аврора» Станислав Демидов

В 2024 году многопрофильной краснодарской клинике «Аврора» исполнится 15 лет. А на днях свой день рождения отпразднует основатель и главный врач медицинского центра, онколог-гинеколог, косметолог, лазерный хирург Станислав Демидов. В преддверии праздничной даты «КП» побеседовала с врачом о профессиональной деятельности, секретах успеха и личном счастье.

- Станислав Юрьевич, любому человеку важно найти дело жизни, которое будет приносить радость и моральное удовлетворение. Медицина для вас стала именно таким делом?

- Считаю, что для мужчины на первом месте всегда стоит работа. Состояние души, когда работа тебе приносит моральное удовлетворение, я думаю, и называется счастьем. Моя работа приносит мне и моральное, и материальное удовлетворение - по складу характера я бы не смог делать то, что мне не нравится. В жизни я стремлюсь к этой гармонии, чтобы работа приносила моральное удовлетворение, чтобы хотелось идти на работу, чтобы приятно было видеть пациентов, сохраненные жизни, иметь возможность помогать людям, как бы шаблонно это не звучало. Врач может спасти человека, даже находясь не на работе. У меня было много таких случаев. Однажды прямо передо мной на улице упал человек с приступом эпилепсии. Я оказал ему первую помощь, и она, скорее всего, стала для него спасительной, решающей. Это так важно, когда твоя профессия дает тебе возможность помогать. Мне также очень нравилось работать акушером - когда ты даешь человеку новую жизнь. Это непередаваемо. Поэтому именно медицина стала для меня таким делом, той областью, где я смог полностью реализоваться и как врач, и как руководитель.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Аврора»

- Расскажите, каким был ваш путь в профессию? Помните, когда и почему решили стать врачом?

- Это было мое детское решение в пятом классе. Родители были инженерами и, соответственно, могли помочь мне развиваться интеллектуально. Мои увлечения уже с детства ориентировались на необходимые для медицины предметы и знания. Я успешно участвовал, побеждал в олимпиадах по химии, биологии, физике.

Еще в школе я начал работать санитаром в госпитале ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, готовясь к поступлению в медицинский институт. Я прошел весь путь от истоков и приобрел огромный опыт, знаю буквально все нюансы и тонкости работы в медицине.

Институт окончил с красным дипломом. После окончания меня без экзаменов приняли в клиническую ординатуру по специальности акушерство-гинекология. Ординатуру я проходил в ведущих медицинских учреждениях Краснодарского края, акушерство изучал в пятом роддоме, гинекологию - во второй краевой больнице. Эти два года стали переломными в формировании меня, как врача. Я получил врачебный опыт, который в медицине имеет огромное значение.

Лазерами я заинтересовался еще в 90-х годах, будучи студентом. А с 2005 года, работая онкологом в онкодиспансере, я начал заниматься лазерной медициной и косметологией.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Аврора»

- Когда возникла идея открыть собственную клинику? Почему «Аврора»? Тяжело было начинать?

- Совмещая основную работу в онкологическом диспансере с работой в частных центрах, я понял, что хочу создать свое дело, такую клинику, где я делал бы именно то, что считаю нужным и важным. В 2009 году мое желание реализовалось, точнее говоря, я его сам реализовал, открыв клинику «Аврора». С названием все очень просто. Мы находимся в районе кинотеатра «Аврора», это историческое место в городе, а в римской мифологии Аврора - это богиня утренней зари, олицетворяет собой красоту и молодость.

Конечно, все складывалось не гладко и не просто. Надо было оборудовать помещение в соответствии с санитарными эпидемиологическими нормами, строго соблюсти с лицензионные нормы, оснастить современным оборудованием, найти средства для закупки этого оборудования, что было очень непросто в то время, учитывая экономический кризис 2008 года. Нужно было подобрать единомышленников, коллектив, обучить их, постоянно совершенствоваться и подтверждать специализации, находиться именно на том уровне, на котором должен существовать современный лазерный центр и современная инновационная клиника в целом.

- Какие услуги сейчас можно получить в клинике «Аврора»? Что помогает идти в ногу со временем и оказывать современную помощь?

- У нас принимают высококвалифицированные врачи, врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. В клинике консультируют множество специалистов. Это онкологи, маммологи, гинекологи, онкогинекологи, дерматологи, урологи, неврологи, врачи-дермотокосметологи.

Мы можем брать все виды анализов, проводить исследования. Многие считают, что клиника занимается только косметологией или лазерной медициной. Это не так, мы занимаемся современной инновационной медициной, которая включает в себя амбулаторную помощь при любых видах гинекологических заболеваний, хирургических патологиях, эстетическую медицину, косметологические услуги и так далее. Косметология у нас именно медицинская. У нас не работают косметики-эстетисты, а работают только врачи-косметологи с высшим медицинским образованием.

Мы проводим лазерное и хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи. В нашей клинике на этой процедуре работают только врачи-онкологи, не дерматологи, не косметологи, а только врачи-онкологи, практикующие хирурги.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Аврора»

Идти в ногу со временем нам помогает то, что мы предоставляем услуги на неизменно высоком, можно сказать, на индивидуальном уровне. В работе используем инновационные лазерные технологии, применяем новейшие собственные уникальные лазерные разработки в сфере эстетической медицины, наши врачи имеют высокую квалификацию, многие являются кандидатами медицинских наук, специалисты клиники отслеживают появление новинок и достижений в области лазерной эстетической медицины, косметологии и активно внедряют их в практику.

- Вы ведете личный прием пациентов? На чем специализируетесь?

- Конечно, я веду личный прием. Не представляю свою жизнь и практическую деятельность только как руководитель. Я больше врач, чем руководитель в своей клинике. У меня три специальности, три профессиональных сертификата, по которым я работаю. Это акушерство-гинекология, в том числе и онкогинекология, косметология и онкология. По этим трем специальностям я веду прием.

- Тяжело ли совмещать функции врача и управленца?

- Я бы даже расширил ответ на ваш вопрос. Трудно ли совмещать работу врача и бизнесмена, а не руководителя клиники. Я практикующий врач, и когда я принимаю пациента, бизнесмен во мне умирает, это я вам точно скажу. Но заканчивая прием и выходя из кабинета, я понимаю, что у меня сотрудники, большой контингент врачей, которых я должен обеспечивать достойными зарплатами. И клинике необходимо зарабатывать средства, чтобы развиваться, закупать новое оборудование, участвовать в научных исследованиях и разработках. Здесь мне необходимо переключиться, стать бизнесменом, стать руководителем, планировать развитие своего дела. Конечно, это внутренняя борьба, но она происходит за пределами врачебного кабинета. Важно найти баланс между врачом и бизнесменом, иначе либо пострадают пациенты, либо клиника просто разорится.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Аврора»

- Знаем, что вы занимаетесь благотворительной деятельностью. Расскажите об этом направлении вашей работы.

- И как врач, и как бизнесмен я участвую в благотворительных проектах, мы проводим социально ориентированные акции. Помогаем ветеранам, лечим их бесплатно. Недавно удалили три злокачественные опухоли кожи ветерану Великой Отечественной войны, причем с выездом для диа+гностики на дом, и затем транспортировали ее для лечения в нашу клинику. Мы помогаем детям после травм, аварий, проводим реконструктивные операции. Ежегодно, три дня в мае, наши онкологи проводят бесплатные консультации всех желающих для выявления меланомы и рака кожи. Эти дни приурочены к всемирному Дню борьбы с меланомой кожи, проводимым под эгидой ВОЗ. За 14 лет этой акции мы спасли не одну жизнь! Считаю, что социальная направленность должна быть деятельностью любого бизнесмена. Сейчас, конечно же, мы помогаем нашим бойцам в это тяжелое время СВО. Есть благодарные отзывы в наш адрес, и мы этому очень рады. Поэтому я нашел, как я считаю, золотую середину, и у меня не возникает внутреннего диссонанса между деятельностью бизнесмена и врача.

- В 2024 году клинике исполнится 15 лет. Поделитесь планами по развитию «Авроры» в ближайшем будущем.

- Да, в следующем году у нас будет юбилей. Как и всегда, к юбилею будем готовиться очень тщательно, проведем всевозможные акции, мероприятия. А как клиника мы продолжим развиваться в русле современной инновационной медицины с акцентом на лазерную медицину, на другие технологии, на аппаратную косметологию. Я надеюсь, что следующие 15 лет пройдут так же интересно, интенсивно и с хорошими клиническими и эстетическими результатами для пациентов.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Аврора»

- Профессия врача требует полной самоотдачи. Удается ли находить время на личные интересы?

- Свободного времени крайне мало. Но я стараюсь его проводить активно. Конечно, большую часть свободного времени я отдаю семье, воспитанию своей любимой дочери. С детства мое хобби - это спорт. Когда-то это были активные виды спорта - футбол, волейбол, баскетбол. Сейчас это менее травмоопасные виды, такие как большой теннис и новое открытие для меня - это гольф. Также люблю читать книги, увлекаюсь театром.

Адрес клиники: г. Краснодар, ул. Коммунаров 237 т.8(961)517-77-77

Соцсети доктора: doctordemidov, https://vk.com/avroralaser

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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