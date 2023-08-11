Пострадали шесть взрослых, беременная женщина и два ребенка: Экскурсионный джип вылетел на трассе в Сочи

Джип вылетел с трассы

На трассе в Сочи произошла жуткая авария. Экскурсионный джип вместе с туристами вылетел с дороги и врезался в дерево. Это случилось в Лазаревском районе рядом с селом Солохаул в 16:30.

В результате аварии пострадали семь взрослых и два ребенка. Одному ребенку пять лет, другому - 13. Одна из пострадавших - беременная женщина. На месте дорожно-транспортного происшествия работают полицейские и бригады скорой медицинской помощи.

Всех пострадавших сейчас развозят по медучреждениям.

По предварительным данным, в селе Солохаул Лазаревского района Сочи водитель внедорожника на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и врезалась в скалу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Прокуратура Краснодарского края также прокомментировала жуткую аварию. Правоохранители уже организовали проверку.

"Предварительно установлено, что оказание услуг осуществлялась в автомобиле, не оборудованном для безопасной перевозки граждан", - уточнили в пресс-службе Прокуратуры по Краснодарскому краю.

Правоохранительными органами организованы процессуальные проверки по факту нарушения правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Ход и результаты процессуальных проверок поставлены прокуратурой района на контроль.

Мэрия Сочи подтвердила, что джип не являлся экскурсионным. Перевозки осуществлялись незаконно.

"Данный автомобиль не является экскурсионным транспортным средством. Администрация города держит ситуацию на контроле, в случае необходимости готова оказать пострадавшим туристам всю необходимую помощь", - заключили в пресс-службе администрации Сочи.