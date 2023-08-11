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Общество11 августа 2023 15:40

Термометры раскалятся на солнце. Опасная жара надвигается на Кубань

Град и залповые ливни обрушатся на Краснодарский край 12 и 13 августа
Алексей ГУК
Непогода вернется в край

Непогода вернется в край

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже третий месяц Кубань сдает экзамен на прочность. За лето регион пережил наводнение, град и даже снегопад – он случился в горах Сочи.

Очередное испытание Краснодарский край ждет в ближайший уикенд – град. Он ожидается сразу в нескольких районах, и не только в предгорье, как раньше.

«Ждем прохождения фронтальных разделов. Еще в субботу будут сильные дожди, местами возможен град», – заявила «КП» – Кубань» главный специалист Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Отмечается, что залповые ливни не отразятся на уровне рек. Они останутся в руслах. Но полностью исключать подтопления нельзя – из-за дождей.

«Средняя температура воздуха в крае снизится до 32 градусов», – добавил синоптик.

Непогода продержится на Кубани недолго – всего пару дней. Затем в регион вернется жара. Не исключено, что она будет опасной. Ожидается, что столбики термометров прибавят около 8-10 делений. А средняя температура по краю подскочит до 35-40 градусов.

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