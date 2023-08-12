Каждый день фестиваль. Тренер ФК «Кубань» празднует каждый новый день

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Александр Григорян – один из самых эпатажных тренеров в русском футболе. Последние четыре месяца он работает в Краснодаре – в «Кубани». Он принял команду в конце прошлого сезона. Его задачей было сохранение прописки в Первой лиге. С ней тренер справился и получил новый контракт – еще на год.

Но новый сезон у «Кубани» не задался. Она проиграла три матча подряд, а Григорян напал на журналистку – словесно. Он разнес девушку за вопрос о возможной отставке. Но позже извинился и заявил, что был некорректен.

Исправился Александр и как тренер. В 4-м туре «Кубань» одержала первую победу в сезоне. Дома она дожала «Волгарь» (2:0). А сам тренер выступил с необычным заявлением.

«Каждый день занимаюсь физкультурой. Получается, каждый день праздник», – рассказал специалист порталу Legalbet.

.Ранее тренер жаловался на общение игроков с противоположным полом. По его словам, ему футболисты уделяли больше времени, чем футбола.

«Я часто сталкиваюсь с футболистами, чьи интересы сводятся вот к этому высказыванию: «Где б ни был бы я – на Брянщине или Смоленщине, – везде меня тянуло к женщине», – признался тренер.

Кстати, требования к игрокам у Александра Григоряна скромные. Ему достаточно, чтобы футболист появлялся на играх и тренировкам трезвым.

«Возможно, с моральной точки зрения это «не айс», но они перестали бухать, ой, выпивать, они перестали курить, они перестали играть при этом, возможно, в какой-то степени. Согласитесь, все-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые», – рассказывал специалист.