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Общество12 августа 2023 6:30

Не могут заехать 379 машин: Какая обстановка на Крымском мосту на 12 августа

Пробка на Крымский мост со стороны Тамани 12 августа составляет четыре километра
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 12 августа

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 12 августа

Лето продолжается, сезон отпусков в августе никто не отменял, как и заторы к побережью Черного моря. Россияне нервно ждут в пробке в Краснодарском крае. Некоторые надеятся, что, поехав в Крым, затора будет поменьше. Но они ошибаются. Полуостров манит своим горами, чистыми пляжами и кристальным морем. Многие хотят насладиться пейзажи Крыма.

Большинство туристов едут на полуостров через Крымский мост. В ночь на 12 августа его вновь перекрывали. Передвигаться запретили автотранспорту в 01:30. Водители ждали, когда вновь разрешат проезжать по мосту, около двух часов. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в 03:15.

По состоянию на 07:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было. Но все изменилось спустя час.

Пробка на Крымском мосту на 12 августа 2023

К 08:00 начался образовываться затор. Со стороны Краснодарского края к этому времени своей очереди ждали 149 машин. А со стороны Керчи находилось 69 транспортных средств. Время ожидания в среднем составлял один час.

«Выезжали из Крыма на материк. В пробку встали 08:05. Досмотр прошли очень быстро. С моста уже выехали в 09:10», - поделилась своим опытом туристка из Санкт-Петербурга Полина Кручина.

К 09:00 вереница растянулась на четыре километра. Пробка начиналась со 138-го километра и тянулась по 142-ой. С обеих стороны Крымского моста своей очереди в сумме ожидают 379 автомобилей.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 208 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 171 транспортное средство», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

Ранее «Комсомолка» писала, что Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России. Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом. Добраться в Крым можно через Ростовскую область и далее через новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.

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