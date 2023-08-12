Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 12 августа

Лето продолжается, сезон отпусков в августе никто не отменял, как и заторы к побережью Черного моря. Россияне нервно ждут в пробке в Краснодарском крае. Некоторые надеятся, что, поехав в Крым, затора будет поменьше. Но они ошибаются. Полуостров манит своим горами, чистыми пляжами и кристальным морем. Многие хотят насладиться пейзажи Крыма.

Большинство туристов едут на полуостров через Крымский мост. В ночь на 12 августа его вновь перекрывали. Передвигаться запретили автотранспорту в 01:30. Водители ждали, когда вновь разрешат проезжать по мосту, около двух часов. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в 03:15.

По состоянию на 07:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было. Но все изменилось спустя час.

Пробка на Крымском мосту на 12 августа 2023

К 08:00 начался образовываться затор. Со стороны Краснодарского края к этому времени своей очереди ждали 149 машин. А со стороны Керчи находилось 69 транспортных средств. Время ожидания в среднем составлял один час.

«Выезжали из Крыма на материк. В пробку встали 08:05. Досмотр прошли очень быстро. С моста уже выехали в 09:10», - поделилась своим опытом туристка из Санкт-Петербурга Полина Кручина.

К 09:00 вереница растянулась на четыре километра. Пробка начиналась со 138-го километра и тянулась по 142-ой. С обеих стороны Крымского моста своей очереди в сумме ожидают 379 автомобилей.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 208 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 171 транспортное средство», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

Ранее «Комсомолка» писала, что Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России. Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом. Добраться в Крым можно через Ростовскую область и далее через новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.