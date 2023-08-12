Обсерватория КубГУ опубликовала фотографии «Луны-25» на отлетной траектории

Фото: t.me/kubsunews

Обсерватория Кубанского госуниверситета опубликовала эксклюзивные снимки «Луны-25». Она запечатлела выход станции на отлетную траекторию.

Отмечается, что на кадрах виден разгонный блок и отделившийся аппарат станции. Его засняли 20-сантиметровый телескоп МСОТ ИПМ.

Напомним, что ракета «Союз» – первый в российской истории лунный аппарат. Он вылетел с космодрома «Восток». Ожидается, что станция первой в мире приземлится на околополярной зоне Луны – на сложный рельеф. Ее предшественники останавливались в экваториальной зоне – на равнинах.

По планам, «Луна-25» доберется до Луны за пять суток. Все это время корректировать станцию будут специалисты с Земли. Это необходимо, чтобы сохранить заданный курс.

Предполагается, что станция приземлится на Южном полюсе Луны 21 августа. Задача экспедиции – изучение запасов лунного льда.