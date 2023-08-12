Движение автомобилей перекрыли по Крымскому мосту

Крымский мост перекрыли. Фото: vk.com/krymsky.bridge

Власти приняли решение временно перекрыть Крымский мост 12 августа. Автомобили не могут проезжать ни в сторону Керчи, ни в сторону Краснодарского края. В настоящее время весь автотранспорт ожидает у постов досмотра. Движение автомобилей на Крымском мост перекрыли в 12:36. Больше часа водители стоят в пробке.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - попросили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Ранее сообщалось, что водителей по-прежнему просят объезжать мост по новым территориям России. Часть потока и хлынула по этой трассе. Путь водителей проходит через три региона – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Протяженность нового маршрута от КПП в Ростовской области до Джанкоя - 400 км. Весь маршрут легко проехать за 5-6 часов. Но стоит помнить, что на новых территориях России официально действует военное положение. Хотя по основному маршруту сухопутного коридора комендантский час временно отменен. Работают объекты размещения, пункты питания в поселке Кирилловка, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь.