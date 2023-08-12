Залповые ливни и ураганный ветер. Природный апокалипсис накроет Кубань Фото: Михаил ФРОЛОВ

Природный апокалипсис надвигается на Кубань. Очередная проверка на прочность запланирована на вторую половину дня субботы, 12 августа.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Оно действует с 16:30 до 24:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В некоторых районах предупреждение сохранится и в воскресенье, 13 августа.

Отмечается, что на Кубани ожидаются мощные ливни, грозы, град и ураганный ветер. Порывы будут достигать 23 м/с.

«Ждем прохождения фронтальных разделов. Еще в субботу будут сильные дожди, местами возможен град», – рассказывала «КП» – Кубань» главный специалист Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

На фоне ливней и града в крае снизится средняя температура воздуха. Она опустится до плюс 32-х. Но ненадолго. Уже в понедельник, 14 августа, в регион вернется жара. Местами даже опасная. Термометры прибавят около 8-10 делений. А средняя температура подскочит до 35-40 градусов.